Evolution Mining Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das dabei hilft zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei setzt der RSI Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Evolution Mining auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 76,19 Punkte, was darauf hindeutet, dass Evolution Mining momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,77, was bedeutet, dass Evolution Mining hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass Evolution Mining mit einem Kurs von 3,7 AUD inzwischen +0,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei +5,41 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigen sich bei Evolution Mining interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen und an sechs Tagen von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen fand keine Diskussion über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Evolution Mining statt. Als Resultat wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.