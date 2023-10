Evolution AB: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in Q4 - Ausblick auf Aktienkursentwicklung

In knapp 103 Tagen wird das schwedische Unternehmen Evolution AB seine Quartalszahlen für das 4. Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Evolution AB Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Evolution AB Aktie beträgt rund 20,40 Mrd. EUR. In den letzten Wochen haben sich Aktionäre und Analysten intensiv mit den Erwartungen für das kommende Quartal beschäftigt. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten von einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal aus. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 35,17 Mio. EUR lag, wird nun ein Zuwachs um +136,47 Prozent auf 83,16 Mio. EUR prognostiziert. Auch beim Gewinn rechnet man mit einer Veränderung von +150,63 Prozent auf 48,34 Mio. EUR.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten optimistisch für Evolution AB: Der Umsatz soll um +136,47 Prozent steigen und der Gewinn um +150,63 Prozent auf insgesamt 138,25 Mio. EUR anwachsen – gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche Steigerung (55,16 Mio.EUR). Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei rund 0,25 EUR liegen.

Die Reaktion der Aktionäre lässt sich bisher nicht eindeutig ablesen: Innerhalb der letzten dreißig Tage ist der Kurs um -9,34% gesunken.

Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs von Evolution AB auf Sicht von zwölf Monaten wie folgt ein: Sie glauben, dass die Aktie bei 131,76 EUR notieren wird, was gegenüber dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +44,25% bedeutet. Insgesamt rechnen Experten also mit einer positiven Entwicklung der Aktie in den kommenden Monaten.

Die Charttechnik deutet jedoch auf einen stark negativen Kurstrend bei Evolution AB hin. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet derzeit keine Unterstützung für die Aktie.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalsbilanz und die weiteren Entwicklungen auf den Kurs der Evolution AB Aktie auswirken werden. Aktionäre sollten daher genau im Blick behalten, wie das Unternehmen abschneidet und ob sich die Erwartungen der Experten erfüllen.

