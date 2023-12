Evolution Energy Minerals Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Evolution Energy Minerals Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,19 AUD, was einer Abweichung von -31,58 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,13 AUD entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,15 AUD ergibt eine Abweichung von -13,33 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment für Evolution Energy Minerals wird als neutral bewertet, da weder positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Es gab in den letzten Tagen keine deutliche Beschäftigung mit positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Aktie einen RSI7 Wert von 38,46 und einen RSI25 Wert von 53,33, was eine neutrale Empfehlung für beide Zeiträume mit sich bringt.

Auch die Sentiment und Buzz Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Evolution Energy Minerals gab, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf allen analysierten Ebenen als "Neutral" eingestuft.