Evolution AB Aktie: Starkes Wachstum erwartet trotz aktuellem negativem Trend

Aktuell notiert die Aktie deutlich unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von 156,68 EUR. Ein erstes charttechnisches Kaufsignal würde sich ergeben, wenn der Kurs wieder über diese Marke steigt. Auf der Unterseite bietet das bisherige Tief bei 111,45 EUR eine erste Unterstützung.

Fazit: Die Quartalszahlen der Evolution AB Aktie werden mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Auch auf Jahressicht wird ein positives Ergebnis erwartet. Das Interesse der Aktionäre an der Aktie ist hoch, jedoch hat sich der Kurs in den letzten 30 Tagen rückläufig entwickelt. Charttechnisch gesehen befindet sich die Aktie in einem negativen Trend, wobei ein Überwinden des 50-Tage-Durchschnitts für eine Trendwende sprechen würde.

Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich zu...