Evolus Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir beispielsweise den RSI der letzten 7 Tage für die Evolus-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 28, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Evolus auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Evolus somit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Evolus-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,65 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Evolus im Branchenvergleich eine Outperformance von +42,59 Prozent verzeichnet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 5,06 Prozent, und Evolus lag um 38,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten schätzen die Aktie der Evolus auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, da von insgesamt 18 Analysten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Evolus vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,5 USD, was einer Erwartung von 39,24 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Evolus-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,97 USD, während der Kurs der Aktie bei 11,85 USD liegt, was einer Überperformance von +32,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 9,84 USD führt zu einer Abweichung von +20,43 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" für die Evolus-Aktie auf Basis der technischen Analyse.