Evolus Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Evolus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 9,43 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,52 USD, was einem Unterschied von +43,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,36 USD wird positiv bewertet, da der letzte Schlusskurs um +19,01 Prozent darüber liegt. Insgesamt erhält Evolus damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen führte zu einem "Neutral"-Rating für die Evolus-Aktie.

Hinsichtlich der Dividende weist Evolus eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2,Die Aktie wird daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich erzielte Evolus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,08 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -10,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +51,87 Prozent im Branchenvergleich für Evolus. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,07 Prozent hatte, lag Evolus um 47,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.