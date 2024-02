Evolus Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Evolus wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren alle positiv, was zu einem Durchschnittsrating von "Gut" führt. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16,5 USD, was auf einen möglichen Anstieg von 26,24 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 13,07 USD hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass Evolus derzeit gut abschneidet, da der Kurs 38,01 Prozent über dem GD200 und 13,65 Prozent über dem GD50 liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung des RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung für die Evolus-Aktie, was Anleger positiv stimmen dürfte.