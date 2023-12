Evolus Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird oft im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Bei der Untersuchung der Evolus-Aktie mithilfe des kurzfristigen 7-Tage-RSI ergibt sich ein Wert von 40,32 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso zeigt der etwas längerfristige 25-Tage-RSI von 41,51 Punkten ein "Neutral"-Rating. Somit erhält Evolus insgesamt eine "Neutral"-Bewertung anhand des RSI.

Die Dividendenrendite von Evolus liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 % für die Arzneimittel-Branche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In technischer Hinsicht steht der Kurs der Evolus-Aktie von 10,03 USD derzeit 12,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +14,11 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Verglichen mit anderen Aktien aus der Arzneimittel-Branche hat Evolus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,24 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 21,95 Prozent lag. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite bei 14,89 Prozent, was bedeutet, dass Evolus mit einer Überperformance von 28,35 Prozent in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating erhält.