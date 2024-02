Evolus Aktie: Das gab es noch nie!

Im vergangenen Jahr erhielt Evolus insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Evolus. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 16,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 30,02 Prozent ergibt. Aufgrund dessen erhält Evolus eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Evolus beträgt derzeit 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Evolus zeigen eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Arzneimittel"-Branche hat Evolus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,24 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -9,79 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +53,03 Prozent für Evolus. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor hat Evolus mit einer Rendite von -4,71 Prozent im letzten Jahr eine Überperformance von 47,95 Prozent erreicht, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.