Evolus Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Evolus-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Evolus.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Evolus-Aktie mit 10,45 USD ein "Gut"-Signal ist, mit einer Entfernung von +18,08 Prozent vom GD200 (8,85 USD). Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 9,25 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +12,97 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Evolus-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende hat Evolus derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (2,48%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für die Evolus-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 67,46 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Evolus eine "Gut"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.