Evolus Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der in der technischen Analyse verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Evolus-Aktie beträgt 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 33,65 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Evolus-Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Evolus-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 9,35 USD, was einen deutlichen Anstieg von 43,53 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,42 USD zeigt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 11,14 USD, was einer Abweichung von +20,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Evolus-Aktie als "Gut" auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche hat Evolus in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +52,59 Prozent erzielt, während der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -6,57 Prozent verzeichnete. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Evolus insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotential von 22,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Evolus somit eine "Gut"-Bewertung.