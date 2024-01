Evolus Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die technische Analyse der Evolus-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,83 USD liegt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,15 USD, was einem Unterschied von +14,95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 9,15 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,93 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Evolus daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass 4 Bewertungen als "Gut", 0 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft werden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Evolus liegt bei 17,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 72,41 Prozent entspricht und somit mit "Gut" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen zu Evolus geäußert wurden, während neutrale Themen vorherrschten. Basierend auf dieser Stimmungseinschätzung wird die Aktie von Evolus als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Evolus liegt bei 43,41, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Evolus-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch basierend auf den Analysteneinschätzungen und der Anlegerstimmung.