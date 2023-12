Evolus Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Dividende von Evolus im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,51 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat unsere Analyse heute eine "Schlecht"-Bewertung für Evolus ergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnten in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge für Evolus festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Evolus ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Evolus-Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 46,67 und der RSI25 bei 33,74, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse wird die Evolus-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,75 USD, während der Kurs der Aktie bei 9,83 USD liegt, was einer Abweichung von +12,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt mit 8,69 USD um +13,12 Prozent über dem Aktienkurs, was zu einer Einstufung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für Evolus.