Evolus Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Evolus-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 17,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 75,7 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,96 USD bedeutet. Aufgrund dieser Prognose erhält die Evolus-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gibt es jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die Evolus-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Evolus beträgt 0 Prozent, was knapp unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen bewerten die Analysten die Dividendenpolitik von Evolus als "Neutral".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen ist neutral, und die Diskussionen in den letzten Tagen waren ebenfalls neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.