Evolus Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

In den letzten zwei Wochen wurde über Evolus in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Evolus insgesamt als "Neutral".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung legen nahe, Evolus auch über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Evolus in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Evolus mit einer Rendite von 43,24 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 101,28 Prozent. Auch hier liegt Evolus mit 58,03 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Evolus-Aktie abgegeben, von denen 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das ergibt ein "Gut"-Rating für die Evolus-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Evolus vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 17,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 76,59 Prozent bedeutet. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Evolus somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.