Evolus Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktienanalyse von Evolus ergab positive Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie liegt derzeit bei 8,82 USD, was einen Abstand von +19,39 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 10,53 USD bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,06 USD, was einer Differenz von +16,23 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis des aktuellen Verhältnisses.

Die Dividendenrendite von Evolus beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,48 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evolus-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 17, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 33,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Langfristig wird die Aktie von Evolus von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 17,5 USD, was einer positiven Erwartung von 66,19 Prozent entspricht.

Aufgrund der positiven Ergebnisse in verschiedenen Bereichen erhält die Evolus-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf technischer Analyse, Dividendenrendite, RSI und Analysteneinschätzungen.