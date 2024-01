Evolus Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung von Aktien. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Evolus diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Evolus. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Evolus aktuell bei 9,04 USD. Der Aktienkurs ging mit 11,84 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +30,97 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 10,12 USD, was einer Differenz von +17 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Evolus beträgt aktuell 30,47 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da Evolus auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Evolus mit einer Rendite von 43,24 Prozent mehr als 40 Prozent darüber. Die "Arzneimittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -9,59 Prozent, wobei Evolus mit 52,84 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.