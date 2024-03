Die Evolent Health-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Evolent Health hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Evolent Health 1409,42 Prozent unter dem Durchschnitt von 1418,96 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt 4678,12 Prozent, wobei Evolent Health aktuell 4668,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der schlechten Performance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Evolent Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (2,16 %) keine Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Evolent Health eingestellt waren. Die meisten Diskussionen waren neutral oder sogar positiv, ohne negative Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Evolent Health daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Evolent Health liegt bei 70,88, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.