Evolent Health Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Evolent Health liegt bei 41,95, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 54,39, was ebenfalls eine "Neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert bei 29,24 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,95 USD lag (+5,85 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch nur eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Analysteneinschätzungen für Evolent Health zeigen, dass von insgesamt 7 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 7 als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Evolent Health zeigt sich jedoch weniger positiv. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität im Internet sind unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Evolent Health-Aktie, mit einer Tendenz zu "Neutral" und "Schlecht" in Bezug auf das Stimmungsbild.

