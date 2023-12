Evolent Health Aktie: Der Knaller!

Die Aktie der Evolent Health wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 6 Gut-Einstufungen und keiner Neutral- oder Schlecht-Einstufung. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Kurzfristig gesehen wurden innerhalb eines Monats 2 Gut-Einstufungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 46,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 53,26 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf der Bewertung der Analysten.

In den letzten zwei Wochen wurde Evolent Health von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Aktie von Evolent Health mit einer Rendite von -20,86 Prozent mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 2,48 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Evolent Health derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,68 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.