Evolent Health Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das US-amerikanische Gesundheitsunternehmen Evolent Health hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens ist "Gut", basierend auf 7 positiven Bewertungen. Es gab keine neutralen oder negativen Meinungen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten prognostizieren ein Kurspotenzial von 38,61 Prozent, basierend auf einem Durchschnittskursziel von 41,5 USD. Dies wird als eine "Gut"-Empfehlung angesehen.

Der Relative Strength Index (RSI) des Evolent Health liegt bei 59,45, was zu einer Neutralbewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,88, was ebenfalls als Neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Evolent Health gesprochen wurde. An sechs Tagen überwog das positive Sentiment, an einem Tag war die Stimmung negativ. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Stimmung, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält Evolent Health also Bewertungen im neutralen bis positiven Bereich, sowohl von Analysten als auch von Anlegern.