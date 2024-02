Evogene Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing Co.":

Das Internet hat einen enormen Einfluss auf die Meinungsbildung und kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar umkehren. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Evogene wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung für Evogene hat in letzter Zeit eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analystenmeinungen zu Evogene sind insgesamt positiv, da von 2 Analysten eine Kaufempfehlung und von keinem Analysten eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen wurde. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten für Evogene bei 1,85 USD, was auf eine potenzielle Kursentwicklung von 98,92 Prozent hindeutet. Daher wird auch hier das Rating "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Evogene-Aktie zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 46,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Evogene basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Evogene diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Evogene auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

