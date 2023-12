Evogene Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Evogene hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,77 USD verzeichnet, was einem Anstieg von +26,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,94 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Evogene wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Evogene-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 40,24), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Evogene also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild: Die Stimmungslage der Anleger zeigte keine klare Tendenz im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen jedoch vermehrt beachtet und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Evogene-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Evogene bei -11,98 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 20,26 Prozent, während die Evogene mit 32,24 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.