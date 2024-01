Evn-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Evn-Aktie hat in den letzten Tagen eine Kursentwicklung von 25,1 EUR erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 23,73 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen positiven Abstand von +5,77 Prozent zum GD200 aufweist und daher als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 27,31 EUR, was einen negativen Abstand von -8,09 Prozent zur Aktie bedeutet und daher die Bewertung "Schlecht" erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Durch die Analyse von sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um die Evn-Aktie überwiegend positiv ist. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Stimmung als "Gut" führt.

Bei der Dividendenpolitik schüttet Evn derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Stromversorger. Dieser Unterschied von 1,71 Prozentpunkten (2,89 % gegenüber 4,6 %) führt zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Evn in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie.