Evn Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Dividendenpolitik von Evn wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 1,65 Prozentpunkte (2,91 % gegenüber 4,56 %).

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Evn auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, da der RSI aktuell bei 15,91 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Evn ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Evn-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,4 EUR, was einem Unterschied von +23,59 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (22,98 EUR) entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.