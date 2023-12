Evn Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Evn ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Titels führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Evn mit 28,2 EUR derzeit um +6,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf längere Sicht betrachtet, ist die Aktie mit einer Distanz von +23,09 Prozent zum GD200 und einem Kurs von 28,2 EUR laut vergangenen 200 Tagen ebenfalls als "Gut" einzustufen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie von Evn langfristig als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evn mit einem Wert von 9,49 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt der "Stromversorger" von 16,29. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Empfehlung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine sehr unterschiedliche Bewertung der Evn-Aktie, wobei die Meinungen der Anleger besonders negativ sind, die technische Analyse jedoch ein positives Bild zeigt und die fundamentale Analyse die Aktie als unterbewertet einstuft. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese unterschiedlichen Einschätzungen in Zukunft auf die Entwicklung des Aktienkurses auswirken werden.