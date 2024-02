Evn Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die fundamentale Analyse von Evn zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 9,54 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Stromversorger" von 15,8. Dies bedeutet, dass Evn unterbewertet ist, da der Abstand zum Branchen-KGV 40 Prozent beträgt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Evn derzeit eine Rendite von 2,89 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 4,77 % liegt. Die Differenz von 1,88 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Evn-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 54, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (79,55) ergibt jedoch eine überkaufte Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Evn.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Evn festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Evn in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating erhält.