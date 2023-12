Evn Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Aktienanalyse von Evn zeigt, dass das Unternehmen über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Evn in diesem Punkt die Bewertung "Neutral". Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt negative Meinungen zu Evn vorherrschen. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Evn bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist. Von fundamentaler Seite betrachtet weist Evn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Aus diesem Grund wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Bei der Dividendenrendite schneidet Evn im Vergleich zum Branchendurchschnitt schlechter ab, da die Dividendenrendite momentan bei 2,45 Prozent liegt, während der Branchendurchschnitt bei 4,6 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Evn-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

