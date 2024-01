Evn Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Catcha Investment Corp":

Die Evn wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes beträgt 23,25 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (28,5 EUR) um +22,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 27,01 EUR stellt sich als "Gut"-Wert heraus, da er eine Abweichung von +5,52 Prozent aufweist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") hat die Evn im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,4 Prozent erzielt, was 66,37 Prozent über dem Durchschnitt (5,03 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Die Dividendenrendite der Evn beträgt derzeit 2,91 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Evn in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.