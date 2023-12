Evn Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben daher die Aktie von Evn auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare negativ war. Zudem haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Evn diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall hat die Diskussionsintensität rund um Evn in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat kaum Änderungen gezeigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Evn zeigt aktuell einen überverkauften Wert von 23,08, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 31, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses zeigt, dass die Evn-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der aktuelle Kurs liegt deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was auf eine starke Performance hinweist. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.