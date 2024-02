Evn Aktie: Was passiert jetzt?

Die Evn-Aktie wird aktuell einer eingehenden Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,84 EUR liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 25,45 EUR, was einem Unterschied von +6,75 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 27,15 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,26 Prozent). Infolgedessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Evn-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird Evn im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,54, was einem Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,19 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Evn langfristig eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, sodass insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild erzielt wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend positive Meinungen zur Evn-Aktie veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.