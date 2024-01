Evn Aktie: Was ist hier nur passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Southern Energy":

Der Aktienkurs von Evn hat in den letzten 12 Monaten eine eindrucksvolle Performance von 60,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt nur um 1,67 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Evn im Branchenvergleich eine Outperformance von +59,04 Prozent erreicht hat. Auch der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1,67 Prozent, wobei Evn um beachtliche 59,04 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Evn von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Andererseits wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Evn mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,54 auf Basis der aktuellen Notierungen um 42 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" (16,35). Diese Kennzahl deutet somit auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Perspektive eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist Evn derzeit eine Dividendenrendite von 2,89 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche hat eine Dividendenrendite von 4,6, was einen Unterschied von -1,71 Prozent zur Evn-Aktie bedeutet. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.