Evn Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Evn hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 71,4 Prozent liegt Evn deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Evn bei 23,18 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 28,45 EUR liegt. Dieser Abstand von +22,74 Prozent wird daher positiv bewertet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Evn-Aktie mit einer Differenz von +5,92 Prozent im positiven Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Allerdings liegt die Dividendenrendite mit 2,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält Evn aufgrund der positiven Entwicklung des Aktienkurses und des Stimmungsbildes ein positives Gesamtbefund.