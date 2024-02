Evn Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Evn-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 23,93 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,15 EUR, was einem Unterschied von -3,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Bei der Analyse der Charttechnik wird neben dem 200-Tages-Durchschnitt auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der aktuelle 50-Tages-Durchschnitt beläuft sich auf 26,08 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (-11,23 Prozent) darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Evn-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird der Evn-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung erteilt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Stimmung rund um die Aktie von Evn von Investoren und Nutzern im Internet positiv ist. Die Diskussionsintensität war in den letzten Tagen hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Evn bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Evn eingestellt waren. Es gab an zwei Tagen vor allem positive Themen und keine negativen Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Evn eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evn bei einem Wert von 7. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 15,64) liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht ist Evn damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.