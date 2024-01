Evn Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Evn wurde der 7-Tage-RSI auf 18,75 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,95, was darauf hinweist, dass Evn weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Evn eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, konnte in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Evn festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Evn wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und somit die Gesamtbewertung der Aktie auf "Neutral" setzt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Evn-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier zeigt sich eine Abweichung von +23,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 26,71 EUR deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Evn für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") zeigt sich, dass Evn mit einer Rendite von 71,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,11 Prozent, wobei Evn hier mit 66,29 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.