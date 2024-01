Evn Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Evn bei 28,35 EUR liegt, was einer Entfernung von +20,79 Prozent vom GD200 (23,47 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 27,37 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,58 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Evn-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Evn besonders positiv diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Evn mit einer Rendite von 60,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3,12 Prozent, wobei Evn mit 57,59 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend bekommt Evn für diese Stufe daher ein "Gut".