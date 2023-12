Evn Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Evn in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen beobachtet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Evn wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Evn derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 23,02 EUR, während der Kurs der Aktie bei 28,45 EUR liegt, was einer Abweichung von +23,59 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 26,57 EUR lässt die Aktie mit einer Abweichung von +7,08 Prozent als "Gut"-Wert erscheinen. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Im Bereich Dividende schüttet Evn im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,91 % aus, was 1,66 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 4,56 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Evn im letzten Jahr eine Rendite von 71,4 Prozent erzielt, was 66,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 5,28 Prozent, was bedeutet, dass Evn derzeit 66,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.