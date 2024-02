Evn Aktie: Ruhig bleiben!

Die Aktie von Evn bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,89 %, was 1,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Stromversorger liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien blieb neutral, und es gab keine auffälligen Diskussionen oder Veränderungen in der Anzahl der Beiträge. Daher wird auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positivere Themen dominierten. An vier Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Evn-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,92 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 23,35 EUR weicht um -2,38 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 26,45 EUR, was bedeutet, dass der aktuelle Schlusskurs um -11,72 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Evn-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment und Buzz in sozialen Netzwerken sowie die technische Analyse.