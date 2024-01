Evn Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Evn wurde mit anderen Unternehmen im Versorgungssektor verglichen, und es stellte sich heraus, dass Evn eine Rendite von 60,71 Prozent erzielt hat, was um 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Stromversorger", die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,83 Prozent erzielt hat, liegt Evn mit 57,88 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Evn zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, da der RSI bei 100 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertung in dieser Kategorie ist daher "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Evn beträgt 9,54 und liegt damit um 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Evn eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese für Evn bei 2,89 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (2,74) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Evn von den Analysten als "Neutral" bewertet.