Evn Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Aktienkurs von Evn hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 60,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt nur um 1,21 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Evn im Branchenvergleich um 59,5 Prozent besser abschneidet. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat Evn mit einer Rendite von 1,21 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Aktuell beträgt der RSI für die Evn-Aktie 31, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 72,66, was bedeutet, dass Evn hier als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse des RSI somit zu einem "Schlecht"-Rating für Evn.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Evn mit 2,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,61 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Evn weisen auf eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Evn, wobei die überdurchschnittliche Performance im Branchenvergleich und das positive Sentiment durch die schlechtere Dividendenrendite und die gemischte Bewertung des RSI ausgeglichen werden.