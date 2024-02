Evn Aktie: Kaum zu glauben!

Die technische Analyse der Evn-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 23,92 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,3 EUR, was einem Unterschied von -2,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beläuft sich auf 26,3 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -11,41 Prozent darunter liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Evn-Aktie liegt bei 54, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 79,55, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung nach RSI-Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evn einen Wert von 9,54 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 15,8. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und daher zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Evn festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Evn aufgrund der technischen Analyse, des RSI und des Sentiments, obwohl die fundamentale Analyse eine positive Einschätzung liefert.