Evn Aktie: Hilfe!

Die Aktie von Evn weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,89 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,56 Prozent niedriger ist. In der "Stromversorger"-Branche erhält die Evn-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

In bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Evn-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,63 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 25,5 EUR weicht um +7,91 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 27,41 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter (-6,97 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und somit insgesamt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Evn-Aktie.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Evn mit einer Rendite von 60,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um 58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Stromversorger"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,83 Prozent, wobei Evn mit 57,88 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.