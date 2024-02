Evn Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert, dass die Aktie "überverkauft" ist, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Evn zeigt, dass die Aktie bei einem Niveau von 100 als "überkauft" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, deutet auf eine "überkaufte" Situation hin. Insgesamt wird die Entwicklung als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Evn derzeit einen Wert von 2,89 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in dieser Kategorie für die Evn-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Evn-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 23,93 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,15 EUR, was einen Unterschied von -3,26 Prozent darstellt und zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn man den 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs mit 26,08 EUR darunter, was zu einer "schlechten" Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Somit erhält Evn insgesamt eine "neutrale" Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Evn in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,34 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -2,26 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Evn im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,6 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Überperformance erhält Evn ein "gutes" Rating in dieser Kategorie.