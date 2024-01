Evn Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,49 liegt die Evn-Aktie unter dem Branchendurchschnitt von 16,41 in der Branche "Stromversorger". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen für Evn deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Evn-Aktie mit einem aktuellen Relative Strength Index (RSI) von 41,67 als weder überkauft noch -verkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Evn liegt aktuell bei 2,91 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent in der "Stromversorger"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz von -1,64 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.