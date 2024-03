Evn Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) der Evn zeigt eine Bewertung von 15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und somit als "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei vor allem in Bezug auf das Unternehmen Evn verstärkt über negative Themen diskutiert wurde. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine "Gut"-Einstufung, da die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung positiv ist.

Im Branchenvergleich erzielte Evn in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,13 Prozent, was in der "Stromversorger"-Branche eine Outperformance von +19,94 Prozent und im "Versorgungsunternehmen"-Sektor eine Überperformance von 19,94 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt bedeutet. Daher erhält Evn in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.