Evn Aktie: Die Bären zittern!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Evn unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende hat Evn derzeit eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Stromversorger"-Branche beträgt -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Evn-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Evn mit einem Wert von 9,49 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Branche "Stromversorger" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 16,39, womit sich ein Abstand von 42 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Evn-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,1 EUR weicht um +23,16 Prozent vom aktuellen Kurs (28,45 EUR) ab. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), liegt auch hier der letzte Schlusskurs mit 26,71 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+6,51 Prozent). Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.