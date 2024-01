Evn Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Evn hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") eine Überperformance von 58,75 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Stromversorger" beträgt 1,96 Prozent, und Evn liegt aktuell 58,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine deutliche Verbesserung in der Internet-Kommunikation für Evn festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Plattformen und die überwiegend positiven Kommentare und Themen der Nutzer führen ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Evn.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Evn auf 23,73 EUR, während der aktuelle Kurs bei 25,1 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,77 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 27,31 EUR, was einer Distanz von -8,09 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".