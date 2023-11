Evn Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Der Relative Strength-Index (RSI) der Evn-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, da er sich auf einem Niveau von 41,67 befindet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von sieben Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" gelten.

Die Dividendenrendite der Evn-Aktie beträgt 2,45 Prozent, was leicht unter dem Durchschnittswert von 2,73 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Evn. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Evn-Aktie mit 24,95 EUR ein gutes Signal darstellt, da er sich um +16,05 Prozent vom GD200 (21,5 EUR) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 23,81 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Evn-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.