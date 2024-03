Evn Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die österreichische Energieversorgungsunternehmen Evn wird in verschiedenen Analysen bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Evn mit einem Wert von 7,83 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,51. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass die Evn-Aktie aktuell auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Eine Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Evn-Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Evn in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Evn-Aktie auf dieser Grundlage als "Schlecht" bewertet.