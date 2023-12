Evgo-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "EVgo":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für Evgo wurde der 7-Tage-RSI auf 18,95 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Demzufolge erhält sie ein "Gut"-Rating. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Evgo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Evgo von 3,63 USD -14,59 Prozent vom GD200 (4,25 USD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal gilt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,86 USD, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Insgesamt wird der Kurs der Evgo-Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Evgo haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es wurde jedoch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Evgo-Aktie stattgefunden, wovon 3 Bewertungen positiv und 1 neutral waren, was zu einem durchschnittlichen Kursziel von 9,67 USD führte und somit ein Aufwärtspotential von 166,3 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Insgesamt erhält Evgo somit in allen Bereichen ein "Gut"-Rating aufgrund der Analyse.